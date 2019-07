Tunisie : le président président Béji Caïd Essebsi est mort

Information de dernière minute, actualisations en cours

Les autorités tunisiennes ont annoncé jeudi le décès du président Béji Caïd Essebsi. Il avait 92 ans dont 4 au pouvoir.

On le savait certes mal en point depuis sa nouvelle hospitalisation ce jeudi 25 juillet. Béji Caïd Essebsi a été admis dans la matinée en soins intensifs. Mais nul ne s’attendait probablement pas à sa mort. Et pourtant, la mort vient une fois de plus imposer sa loi. Le président tunisien n’est plus de ce monde.

Arrivé au pouvoir le 31 décembre 2014, trois ans après le Printemps arabe, cette révolution qui avait sonné le glas du régime de Ben Ali, Béji Caïd Essebsi qui vient de tirer sa révérence à 92 ans est le tout premier président tunisien élu démocratiquement.

Né le 29 novembre 1926, le natif de Sidi Bou Saïd au nord-est de la Tunisie était le chef d‘État le plus âgé du monde après la reine Elizabeth d’Angleterre (93 ans).

Intervenu le jour de l’indépendance (25 juillet 1957), le décès d’Essebsi survient à un moment où il n’existe pas encore de Cour constitutionnelle en Tunisie pour statuer sur la vacance de pouvoir.

