CAN-2019 : la consolante pour le Nigeria, encore 3e

Au bout d’un match sans rythme, le Nigeria s’est classé troisième de la CAN, pour la 8e fois, en battant 1-0 la Tunisie grâce à un but d’Ighalo lors de la petite finale du tournoi mercredi au Caire.

Les Super Eagles ont pris l’avantage après seulement trois minutes de jeu à la suite d’un cafouillage du gardien tunisien Ben Cherifia qui a permis à Odion Ighalo d’inscrire, dans les cages vides, son 5e but de la compétition.

A défaut d’avoir un véritable enjeu, la rencontre a eu son intérêt côté “stats”: avec cinq réalisations, Ighalo trône au sommet du classement des buteurs de cette CAN-2019. Moyennant deux longueurs d’avance sur les Algériens Mahrez et Ounas et sur la star du Sénégal Mané, il pourra les observer s’affronter avec un zeste de sérénité en finale vendredi.

Un lot de consolation pour Ighalo après son élimination douloureuse à la dernière minute en demi-finale à cause d’un coup franc chirurgical de… Mahrez.

Expert ès consolations, le Nigeria prolongé une série aussi insensée qu’accessoire en remportant mercredi sa 7e consolante en sept petites finales de CAN disputées -en 1976 les Super Eagles s‘étaient classés 3e à l’issue d’une poule finale et non d’une phase à élimination directe.

La Tunisie, décidément pas vernie avec ses gardiens après le coûteux dégagement raté d’Hassen dans la prolongation de la demi-finale, a passé l’obstacle des quarts mais rentre bredouille.

AFP