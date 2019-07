can - volleyball dame : le cameroun face au kenya

C’est ce dimanche 14 février que les lionnes du Cameroun affrontent le Kenya, en finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019. L‘équipe du Cameroun va défendre son titre

Après leur victoire sur l’Egypte – pays organisateur – samedi au complexe du 6 Octobre lors des demie-finales du championnat d’Afrique de volley-ball dames par un score de 25-23 ; 25-21 et 25-18, les détentrices du titre affrontent ce dimanche le Kenya.

Battues par les Kényanes finalistes de la dernière édition en match de poule par 2 sets contre 3 face au Kenya, la sélection nationale camerounaise de volleyball devra user de tous les stratagèmes pour venir à bout des Harambee Stars du Kenya, reines de la discipline en Afrique avec neuf titres.

''On sait que ce ne sera pas facile de conserver notre titre. La dernière fois, on a gagné à domicile. On va se battre et on espère qu'on ramènera ce titre à la maison''.