Nigeria : six villageois tués dans le nord par des bandits aux cris d'Allah Akbar

Des bandits ont effectué des raids dans trois villages de l‘État de Katsina, dans le nord du Nigeria, tuant six personnes aux cris d’“Allahou akbar” , a déclaré lundi un porte-parole de la police.

Les bandits venus à moto ont attaqué les villages de Makers, Dan Sabau et Pawwa dans le district de Kankara à la fin de la journée de dimanche, à l’aide de fusils et de lance-roquettes, a déclaré Gambo Isah à l’AFP.

Les bandits vêtus de noir scandaient “Allahou akbar” et tiraient au RPG sur la police qui s’est opposée à eux, a ajouté M. Isah.

“Six personnes des villages attaqués ont été tuées, mais nous avons tué beaucoup de bandits lors d’une fusillade qui a duré plus d’une heure”, a-t-il ajouté sans préciser de bilan.

Allahou akbar, qui signifie “Dieu est le plus grand” en arabe, est un slogan généralement utilisé par les jihadistes pendant leurs attaques. Des bandes de voleurs de bétail et de ravisseurs opèrent dans le nord-ouest du Nigeria et on s’inquiète de leur infiltration par des islamistes.

L‘État de Katsina a été pris pour cible par des voleurs de bétail et par des ravisseurs ces derniers mois, ce qui a incité les villageois à former des groupes d’autodéfense pour lutter contre ces bandes.

Les gangs maintiennent des camps dans la vaste forêt de Rugu qui chevauche les États de Katsina, Zamfara, Kaduna et Niger, d’où ils lancent des attaques. Le 3 juillet, des bandits ont tué 18 habitants lors de raids dans quatre villages de l‘État de Katsina.

AFP