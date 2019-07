CAN 2019 - Madagascar-RDC : quand le match se poursuivra à la justice

Moïse Katumbi entend porter plainte contre un journal malgache qui l’avait mis en cause dans la corruption du gardien de but zimbabwéen pour encaisser expressément des buts au profit de l‘équipe de la RDC.

Dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN 2019 qui se joue du 21 juin au 19 juillet en Égypte, la RDC affronte Madagascar dimanche 7 juillet au Stade d’Alexandrie. Mais, avant cette belle affiche, le match a déjà commencé. Du moins sur le plan médiatique.

Et tout est parti d’un article de La Gazette de la Grande-Île, un journal de Madagascar publié mercredi dernier sous le titre « Gros risque de disqualification pour l’adversaire des Barea ». L’organe prétend s‘être appuyé sur « Alh sports le Caire » qui accusait le président du TP Mazembe d’avoir arrangé le match contre le Zimbabwe.

Lors de la dernière journée du groupe A, les Zimbabwéens (1 point) et les Congolais (0 point) jouaient leur survie. La RDC devait ainsi battre son adversaire par un score lourd pour prétendre au statut de meilleur 3è. Ce qui a été fait puisque les Léopards ont croqué les Guerriers à belles dents par un cinglant 4-0.

Pour La Gazette de la Grande-Île, les hommes de Florent Ibenge doivent cet exploit à Katumbi qui aurait corrompu le portier zimbabwéen pour que celui-ci encaisse expréssement des buts.

Se sentant victime de « diffamation », Moïse Katumbi a promis de porter l’affaire en justice. « Des actions pénales pour diffamation seront déposées à l’encontre de toute personne ayant contribué à la diffusion de ces informations mensongères. De manière certaine, les journalistes ainsi que les éditions ayant colporté ces mensonges seront cités devant les Cours et tribunaux compétents dans le but de laver l’honneur et la réputation sans faille de mon client », annonce Grégory Ernes, conseiller juridique du milliardaire congolais dans une lettre adressée à la CAF.

Comme quoi, ce RDC-Madagascar pourrait se poursuivre devant la barre.