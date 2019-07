[Vidéo] CAN 2019 : des huitièmes de finale qui s'annoncent palpitants

Dans cette édition Spéciale CAN, retour sur la phase des poules qui a été bouclée mardi au bout d’un suspense fou. Les huit équipes qui jouaient pouvaient toutes prétendre à la qualification pour les huitièmes de finale.

Et dans ce contexte, la Guinée-Bissau et la Mauritanie ont été les grands perdants pour n’avoir pas réussi à faire déjouer les pronostics. Et c’est surtout l’Afrique du Sud et le Bénin qui en profitent pour compléter la liste des meilleurs troisièmes.

On connait donc désormais les 16 nations qualifiées pour les huitièmes finale de cette CAN 2019 qui démarrent vendredi et vont s‘étaler sur quatre jours. Une CAN 2019 marquée un arbitrage très décrié, à l’image des Sénégalais qui se sont sentis lésés notamment lors de leur défaite contre l’Algérie. Ce que reconnaît le défenseurs des Lions, Kalidou Koulibaly, qui pense qu’il y a des choses à améliorer du côté des arbitres même si, pour lui, les décisions arbitrales ne justifient pas tout dans un match.

Vivement donc l’arrivée de la VAR prévue à partir des quarts de finale. Ce qui serait un grand soulagement pour les hommes en noir très critiqués depuis le début du tournoi. Les détails dans la vidéo ci-dessus.