Nigeria : des anciennes voitures transformées en meubles contemporains

L’artiste Diseye Tantua fabique des meubles à partir de l‘épave d’une Mercedes-Benz 200 dans un atelier à Port Harcourt au Nigeria.

L’homme de 44 ans qui crée des objets en recyclant des voitures des années 90 a pour ambition d‘écrire l’histoire des voitures d’occasion.

“Pour recréer mon bureau j’ai utilisé la voiture de mon père et il est apprecié par tout le monde. Cela m’a poussé à utiliser les autres pièces de la voiture pour faire autre chose et c’est comme ça que j’ai commencé”.

Ce sont des voitures spéciales qui sont célébrées, utilisées et célébrées. Parfois, je les laisse en mauvais état et j'essaie de m'assurer qu'il y a moins de rouille dessus.

En 2016, Tantua fabrique une table à partir de l’ancienne voiture de son père. Pour un coup d’essai, sa réalisation aura valeur de coup de maître. C’est le point de départ de cette aventure artistique. Un an plus tard, il organise la première exposition de ses œuvres.

“Ils ne sont pas ce que vous pouvez trouver n’importe où et n’importe où précise Diseye Tantua. Ce sont des voitures spéciales qui sont célébrées, utilisées et célébrées. Parfois, je les laisse en mauvais état et j’essaie de m’assurer qu’il y a moins de rouille dessus. Je m’assure que pour chaque morceau , vous voudriez y retourner et prendre une photo. Vous voudriez en faire partie d’une façon ou d’une autre.”

“Cela n’a pas été facile”

Parmi ses clients figure, Otome Okolo. Cette avocate basée à Lagos, ne fait pas l‘économie de sa satisfaction.

“En plus d’avoir une œuvre d’art qui est belle, c’est utile, c’est une relique. Nous savons tous par le passé que Mercedes-Benz est quelque chose que les Nigérians chérissent et que mon père conduisait.”

Ce diplômé en Arts Appliqués reçoit ses pièces des casses automobile et des propriétaires de voitures.

“La finition que je veux pour mon travail détermine aussi comment ça se passe, donc je passe beaucoup de temps. Nous avons fait beaucoup d’erreurs, nous avons fait beaucoup de choses, nous avons redessiné, nous sommes revenus à la planche à dessin, travaillons dessus. Cela n’a pas été facile et jusqu‘à présent, j’apprends encore, j’essaie encore d’obtenir exactement ce que je veux.”

Les meubles Tantua coûtent entre 1 400 et 7 000 dollars US selon les pièces de voiture utilisées et la complexité de l’oeuvre.