CAN-2019 : gros plan sur le tableau de la phase finale

Le tenant camerounais, le favori égyptien, les néophytes malgache et béninois ou les ambitieux algérien, nigérian et ivoirien… on connaît désormais le plateau complet des huitièmes de finale de la CAN-2019.

Pour espérer conserver son titre, le Cameroun devra ainsi se sortir du piège des Super Eagles, sacrés en 2013. L’Egypte de Mohamed Salah sera elle opposée aux Bafana Bafana, tandis que le Bénin fêtera sa première qualification pour la phase finale d’une Coupe d’Afrique en se frottant au Maroc d’Hervé Renard, l’entraîneur français déjà titré à deux reprises avec la Zambie et la Côte d’Ivoire.

Enfin, l’Algérie, qui a fait forte impression au premier tour, poursuivra sa campagne pour un deuxième sacre continental devant la Guinée.

Huitièmes de finale

5 juillet

(18h/16h GMT) Maroc – Bénin, au stade Al Salam du Caire

(21h/19h GMT) Ouganda – Sénégal, au Stade International du Caire

6 juillet

(18h/16h GMT) Nigeria – Cameroun, à Alexandrie

(21h/19h GMT) Egypte – Afrique du Sud, au Stade International du Caire

7 juillet

(18h/16h GMT) Madagascar – RDC, à Alexandrie

(21h/19h GMT) Algérie – Guinée, au Stade du 30 juin au Caire

8 juillet

(18h/16h GMT) Mali – Côte d’Ivoire, à Suez

(21h/19h GMT) Ghana – Tunisie, à Ismaïlia

Quarts de finale

10 juillet

(18h/16h GMT) Vainqueur Ouganda-Sénégal contre vainqueur Maroc-Bénin, au Stade du 30 juin au Caire

(21h/19h GMT) Vainqueur Cameroun-Nigeria contre vainqueur Egypte-Afrique du Sud, au Stade International du Caire

11 juillet

(18h/16h GMT) Vainqueur Mali-Côte d’Ivoire contre vainqueur Algérie-Guinée, à Suez

(21h/19h GMT) Vainqueur Madagascar-RDC contre vainqueur Ghana-Tunisie, au stade Al Salam du Caire

Demi-finales

14 juillet

(18h/16h GMT) Ouganda ou Sénégal ou Maroc ou Bénin contre Madagascar ou RDC ou Ghana ou Tunisie, au stade du 30 Juin du Caire

(21h/19h GMT) Mali ou Côte d’Ivoire ou Algérie ou Guinée contre Cameroun ou Nigeria ou Egypte ou Afrique du Sud, au stade International du Caire

Match pour la troisième place

17 juillet

(21h/19h GMT) Perdants des demi-finales, au stade Al Salam du Caire

Finale

19 juillet

Vainqueurs des demi-finales, au stade International du Caire