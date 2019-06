En Ouganda, des jeunes réfugiés à l'école du football [No Comment]

Dans le cadre d’une insertion sociale, les entraîneurs du club de football italien, la Sampdoria ont organisé un camp d’entraînement pour former des jeunes réfugiés et des joueurs locaux en Ouganda. Le pays accueille la plus grande population de réfugiés d’Afrique – 1,2 million de personnes. La majorité d’entre eux sont des enfants qui ont subi des souffrances inexprimables.