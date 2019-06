La RDC face aux défis économiques

Chute des cours du Cobalt, la République démocratique du Congo, face au défi de la diversification son économie fortement dépendante aux ressources minérales.

Avec une croissance de son Produit intérieur brut estimé à 4,9 % en 2019 contre 5, 8 % en 2018, la République démocratique du Congo connaît aujourd’hui un ralentissement accru de son économie.

Une chute due en majorité à la dépendance du pays aux ressources minérales notamment au Cobalt dont les cours ont drastiquement chuté au cours de ces derniers mois. Pour palier ce problème, Kinshasa est invité par le Fonds monétaire international à diversifier son économie, et investir dans d’autres secteurs.

Le marché des moto-taxis renforcé au Nigeria

De plus en plus d’entreprises de moto-taxis, se développent en Afrique de l’Ouest et gagnent des parts de marchés de plus en plus importantes notamment à Lagos, la capitale commerciale du Nigeria.

Face à la concurrence et dans un marché de plus en plus libéralisé, le secteur des moto-taxis au Nigeria use de stratagèmes pour séduire le plus grand nombre de clients.

Équipes de conducteurs formés et responsables, équipements plus sûrs et réservations via une application mobile, les sociétés de taxi-motos à l’exemple de Gokada lancé à Lagos en janvier 2018 sont devenues incontournables dans les rues de certaines villes africaines.