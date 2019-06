CAN 2019 : la RDC veut ramener le trophée à Kinshasa

La République démocratique du Congo s’apprête à disputer son premier match de la Coupe d’Afrique des nations samedi 24 juin contre l’Ouganda.

Il s’agit de la quatrième participation consécutive à la phase finale de la CAN pour les Léopards. Les Congolais refusent d’aller jouer les seconds rôles au pays des Pharaons et rêvent d’une finale comme l’affirme Youssouf Mulumbu, capitaine de la sélection.

“Le passé de la RD Congo dans cette compétition a été très bon et je pense que nous avons commis un peu d’erreurs et nous faisons en sorte que cela ne se répète plus. Si nous corrigeons les petites choses qui nous manquaient, nous pouvons aller en finale ou nous pouvons gagner. Je suis très confiant parce que nous avons traversé tant de choses pendant les éliminatoires et c‘était une bonne chose pour nous parce que cela nous a rendu plus fort”.

En 2015, de nombreux observateurs voyaient la RDC aller jusqu’au bout de la compétition. Mais son aventure s‘était arrêtée en demi-finale. La faute à la Côte d’Ivoire vainqueur de l’édition.

Logée dans le groupe A, la RDC évoluera en compagnie du pays hôte, l’Egypte, de l’Ouganda et du Zimbabwe lors de la 32e édition de la grand-messe du football africain.

