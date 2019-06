Nigeria : un accident de la route tue 18 personnes

Au Nigeria, 18 personnes ont péri dimanche dans un accident de la route survenu dans l‘État d’Ondo au sud-ouest du pays.

D’après des témoins, il s’agit d’une collision entre une cylindrée de 7 places et un camion intervenue à 2 heures GMT sur la route Akure-Owo dans l‘État d’Ondo, au sud-ouest du Nigeria. Le camion qui venait d’Owo a voulu éviter un nid-de-poule avant d’entrer en collision avec la voiture de marque Hummer. Les deux engins ont pris feu avant de se réduire en cendres.

Quant au bilan humain, il est salé. « Les 18 personnes dans la Hummer ont été brûlées et on il n’y a pas eu de survivant. Le chauffeur du camion et son assistant se sont enfuis », a déclaré un témoin cité par la presse locale.

Une version que la police entend confirmer ou infirmer après enquête, ainsi que l’a promis Femi Joseph, chef de service des Relations publiques à la police nigériane.

Les accidents de la route sont fréquents au Nigeria. En avril dernier par exemple, 19 personnes ont perdu la vie et 38 autres ont été blessées dans un accident de circulation dans l‘État de Katsina au nord-ouest.

En 2017, un rapport faisait état de 9 385 accidents de la route ayant tué plus de 5 100 personnes à travers le Nigeria.

Des observateurs et experts pointent du doigt la surcharge, le non-respect du code de la route et la déliquescence des voies.