L'E-sport au Kenya : une belle affaire

Évaluée à plus de 135 milliards de dollars , l’industrie kényane du jeu en pleine croissance attire de plus en plus d’investisseurs.

C’est en même temps un jeu et une activité génératrice de revenus. L’E-sport occupe aujourd’hui une grande place dans le secteur économique du Kenya avec des centaines d’emplois crés à ce jour.

Esport, qui est l’aspect compétitif de ce jeu électronique compte déjà environ 250 millions de joueurs dans le monde sur un marché en croissance d’environ 1 milliard de dollars américains.

Sénégal : Marie, Diouf, la ‘‘Reine du sel’‘

Et nous suivrons la sucess story de Marie Diouf, une jeune Sénégalaise qui s’est lancée dans la production de sel dans un milieu dominé par les hommes.

Le combat a été long, mais Marie Diouf a su s’imposer et trouver sa place dans un milieu essentiellement masculin, celui de la collecte du sel des marais.

C’est dans la région de Fatick à l’Ouest du Sénégal que la reine du sel comme on la surnomme a ouvert son entreprise qui emploie aujourd’hui, une dizaine de personnes.