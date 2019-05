RDC-Angola-Rwanda : l'axe se réchauffe davantage

Ça se réchauffe sur l’axe Luanda-Kinshasa-Kigali. Venus à Kinshasa pour les obsèques d‘Étienne Tshisekedi qui sera inhumé le 1er juin, les présidents angolais et rwandais s’entretient ce vendredi avec leur homologue congolais Félix Tshisekedi.

D’après la présidence congolaise, Paul Kagame, João Lourenço et leur hôte aborderont des questions inhérentes à « la bilatérale, les échanges porteront notamment sur les questions sécuritaires et économiques dont l’adhésion de la RDC à la Communauté Economique de l’Afrique de l’Est ».

Cette rencontre tripartite intervient deux mois après la visite de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président congolais à Kigali pour traduire à Kagame « son offre (de Tshisekedi) de travailler à l’instauration d’une paix durable dans l’Est du pays ».

En ce qui concerne la bilatérale, les échanges porteront notamment sur les questions sécuritaires et économiques dont l’adhésion de la RDC à la Communauté Economique de l’Afrique de l’Est. — Présidence RDC ?? (@Presidence_RDC) 31 mai 2019

Avant la présidentielle du 30 décembre remportée par Tshisekedi, les relations semblaient tendue entre Kinshasa et Kigali d’un côté et entre la RDC et l’Angola de l’autre. L’ancien régime avait même dénoncé un complot « à ciel ouvert » contre la RDC.

Les retrouvailles de ce vendredi pourraient marquer un nouveau tournant dans les relations entre ces trois pays d’Afrique centrale.

LIRE AUSSI

RDC

Crédit photo : présidence de RDC