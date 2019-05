Afrique du Sud : une femme entraîneure de l'équipe nationale de rugby

Elle est désormais dans la légende sud-africaine. Laurian Johannes est depuis mardi, la première femme à occuper le poste d’entraîneure de l‘équipe nationale de rugby.

L’ancienne star des Springbok (XV sud-africain) a été nommée mardi 21 mai par la fédération sud-africaine de rugby. Elle entraînera l‘équipe nationale féminine U20 de son pays et devrait débuter son travail en juin prochain lors du match des Springbok contre le Zimbabwe.

Pour les autorités sportives sud-africaines, Laurian a mérite cette nomination. « C’est une grande réussite pour Laurian et pour le rugby sud-africain, et nous lui souhaitons bonne chance dans ce rôle important », a déclaré Jurie Roux, président de la fédération sud-africaine de rugby.

