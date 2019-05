Une fille de Dos Santos en exil au Royaume-Uni [Morning Call]

Welwitschia Dos Santos avait obtenu une autorisation d’absence de 90 jours.

Et dans un communiqué daté du 7 mai le MPLA, son groupe parlementaire a suggéré la suspension de la fille de l’ancien président selon les alinéas b et c de l’article 151 de la Constitution. Cependant cette dernière sur les réseaux sociaux a dénoncé une tentative d’intimidation.