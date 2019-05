Ebola en RDC : les nouveaux chiffres

Les nouveaux chiffres relatifs à l‘épidémie d’Ebola à l’est de la RDC sont disponibles. Ils font état de 15 nouveaux cas confirmés et 14 décès.

Ces nouvelles données ont été rendues publiques dans la soirée du mercredi 8 mai 2019 par le ministère congolais de la santé. D’après le rapport, 15 nouveaux cas confirmés 14 nouveaux décès et 267 cas suspects ont été enregistrés ces dernières semaines à l’est de la RDC. Les soins administrés par les équipes de la riposte n’ont guéri qu’une seule personne.

Ainsi, depuis sa déclaration en août 2018 à l’est de la RDC, ce sont au total 1600 cas d’Ebola (soit 1534 confirmés et 66 probables). La maladie a déjà coûté la vie à 1069 personnes pour 442 patients guéris.

C’est la dixième épidémie d’Ebola que connaît la RDC depuis la découverte du virus au bord de la rivière Ebola en 1976 près de la ville de Yambuku dans la province de l‘Équateur au nord de la RDC.

En dehors de la RDC, plusieurs pays africains ont déjà été touchés par Ebola. De 2013 à 2016, le virus a contaminé quelque 28 600 personnes et en a tué plus de 11 300 en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia.

Des chercheurs estiment que le virus est transmis par les chauves-souris qui peuvent l’héberger sans en mourir. Ebola atteint d’autres animaux tels que des singes avec lesquels les chauves-souris partagent les arbres ou les fruits. Il se transmet souvent aux humains via la viande de brousse infectée.