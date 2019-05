Mozambique-Attaques armées : le PAM rejette tout lien avec l'aide alimentaire

Pour le Programme alimentaire mondial (PAM), les récentes attaques armées à Cabo Delgado n’ont pas été motivées par l’aide alimentaire, car « rien n’a été volé ».

Démenti ? Précision ? Une chose est néanmoins sûre : le Programme alimentaire mondial n’entend pas lier les attaques récentes à l’aide alimentaire distribuée aux populations du Mozambique, victime des cyclones Idai en mars et Kenneth en avril ayant fait des centaines de morts et plusieurs personnes sans abri.

« Il n’y a aucune preuve que les assaillants aient été motivés par la présence d’une assistance alimentaire dans le village de Nacate. Rien n’a été volé lors de l’attaque », selon des responsables de l’ONU qui se sont rendus dans la région après les attaques, a déclaré une source officielle du PAM.

Située à l’extrême nord-est du Mozambique, la province de Cabo Delgado à la frontière tanzanienne subit depuis octobre 2017 des attaques attribuées à des groupes islamistes.

Entre vendredi et dimanche derniers par exemple, quatre assauts ont fait au moins 13 morts. Et depuis le début de ces attaques, plus de 200 personnes ont déjà perdu la vie.

Si le PAM rejette tout lien avec l’aide alimentaire, les motivations des assaillants sont donc à chercher ailleurs.