Libye : la situation humanitaire risque de se détériorer

À Tripoli, la bataille continue entre les factions rivales.

Après plus de trois semaines de combats meurtriers entre camps rivaux dans la région de Tripoli, la capitale libyenne, la situation humanitaire est “grave” et risque de se détériorer, affirme Maria do Valle Ribeiro, l’adjointe à l‘émissaire de l’ONU en Libye dans un entretien à l’AFP.

Pendant ce temps, Khalifa Haftar et ses hommes tentent de marcher sur la capitale libyenne. Depuis Dimanche, ils sont bloqués à un carrefour au sud-est de la ville par l’armée du gouvernement d’union nationale .

La bataille pour la capitale a pratiquement ruiné les efforts soutenus par l’ONU pour un accord de paix entre les factions rivales et menacé de perturber davantage l’industrie pétrolière libyenne.

D’autres parties de la ligne de front semblaient inchangées et la situation reste fluide. Les deux parties ont gagné et perdu du terrain en quelques jours, voire quelques heures, au cours des combats.