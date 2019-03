Afrique du Sud : une diarrhée frappe une ville du KwaZulu-Natal

En Afrique du Sud, une épidémie de diarrhée frappe les populations de la ville de Vryheid dans la province du KwaZulu-Natal, à l’est. La municipalité pointée du doigt.

L’alerte a été donnée mercredi par le personnel soignant d’un hôpital du district d’Abaqulusi à Vryheid après avoir traité plus de 60 personnes pour une même pathologie : la diarrhée. De ces 60 patients, 54 ont été hospitalisés.

Pour les autorités sud-africaines, cette diarrhée est imputable à l’incurie de la municipalité dont le département chargé de la surveillance bromatologique n’a pas pu détecter des irrégularités dans la fourniture de l’eau.

« La municipalité d’Abaqulusi a été placée sous administration à la suite de certaines irrégularités, notamment le fait de ne pas garantir la fourniture d’eau sans danger pour la consommation humaine », indique un communiqué du ministère de la Santé.

« Les spécialistes de la santé et de l’environnement ont commencé à prélever des échantillons d’eau dans les zones touchées et ailleurs et prélever des échantillons de selles sur des patients afin de déterminer la cause exacte de la maladie », ajoute le texte.

La diarrhée est dans certains cas un symptôme de certaines pathologies comme le choléra.