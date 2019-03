Gabon : le dernier Eden de l'Afrique

Dans la chronique Voyages de cette semaine, nous nous dirigeons vers le Gabon, également appelé : dernier Eden sur Terre. Situé à l‘équateur, le Gabon est bordé au sud par le Congo, au nord-ouest par la Guinée équatoriale et au nord par le Cameroun.

Le pays est recouvert de 85 % de forêts tropicales et est également riche en pétrole et en minéraux.

En 2011, le Gabon a fortement encouragé l‘écotourisme en se présentant comme une excellente destination. En 2017, l’agence des parcs nationaux du Gabon a signé le premier accord de concession du tourisme de conservation dans le pays. Ce fut l’aboutissement de plusieurs années de travail qui représente un important acteur dans la mise en œuvre d’un pilier majeur du plan de développement national du Gabon.

Le Gabon qui a accueilli en moyenne 180.000 à 200.000 visiteurs par an au cours des cinq dernières années vise actuellement 1.000 000 visiteurs par an.

Quelques faits sur le Gabon

La région était initialement habitée par les peuples pygmées, puis par la population des tribus bantoues immigrées.

La populaire émission de télévision américaine « Survivant » a eu lieu au Gabon en 2008. Elle a permis à plus de 2,3 millions de téléspectateurs d‘être connectés trois mois plus tard entre septembre et novembre 2008, au moment de sa diffusion.

Libreville, qui signifie ville libre, est la capitale du Gabon et a été fondée en 1849 par des esclaves affranchis.

Les forêts tropicales humides du Gabon abritent 777 espèces d’oiseaux. Le pays abrite également 80 % de la population de gorilles d’Afrique.



Une chronique d’Elayne WANGALWA