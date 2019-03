Crash d'Ethiopian Airlines : Boeing chute à Wall Street

Boeing chutait lourdement lundi peu après l’ouverture de la séance à Wall Street, au lendemain de l’accident en Ethiopie d’un de ses avions phare, le 737 MAX 8, qui a conduit plusieurs pays dont la Chine à clouer au sol ces appareils.

L’action dévissait de 7,90 % à 389,16 dollars vers 14H13 GMT, entraînant dans son sillage le Dow Jones, l’indice vedette de la Bourse de New York. Elle avait cédé jusqu‘à 13,5 % de sa valeur juste après la sonnerie lançant officiellement la journée de la Bourse de New York, ce qui correspond à une perte de plus de 30 milliards de dollars de capitalisation boursière.

La Chine, l’Indonésie et la compagnie Ethiopian Airlines ont décidé lundi d’immobiliser temporairement les flottes de Boeing 737 MAX 8. Un 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines s’est écrasé dimanche au sud-est d’Addis-Abeba peu après le décollage, tuant les 157 passagers et membres d‘équipage.

C’est ce même modèle, version remotorisée du 737, qui s‘était abîmé en mer en Indonésie fin octobre, entraînant la mort des 189 personnes à bord, là aussi quelques minutes après le décollage.