Élections en Tunisie : des équipes mobiles pour recruter les électeurs

La Tunisie se prépare à des élections législatives et présidentielle prévues en octobre et novembre. Pour galvaniser son électorat, la Commission électorale du pays envisage des équipes mobiles pour sillonner la Tunisie profonde.

Un taux élevé d’inscription sur les listes électorales ? La Commission électorale de la Tunisie a sa petite idée derrière la tête. Son président Nabil Baffoun a expliqué que son institution enverrait quelque 3 000 agents pour les inscriptions, ouvertes du 10 avril au 22 mai, dans des villages, les universités et les entreprises pour encourager les gens à voter.

Pour l’heure, sur les 8,9 millions de membres du corps électoral, seulement 5,7 sont inscrits. “Nous savons qu’une proportion élevée des non-inscrits sont des jeunes entre 18 et 23 ans, nous allons essayer d’utiliser plus davantage le numérique” et les médias sociaux pour les mobiliser, a ajouté M. Baffoun lors d’une conférence de presse.

Les élections législatives en Tunisie auront lieu le 6 octobre prochain et la présidentielle le 10 novembre. Le deuxième tour pour la présidentielle sera organisé, s’il y a lieu, dans les deux semaines suivant l’annonce des résultats du premier tour. Pour l’heure, Béji Caïd Essebsi, devenu le premier président élu démocratiquement au suffrage universel après le « Printemps arabe » de 2011, n’a pas encore annoncé sa candidature.

Ces élections générales devraient toutefois être très disputées en raison de la configuration actuelle de la politique tunisienne traversée une crise profonde au sein même du parti au pouvoir.