Nigeria : une femme de 99 ans tuée, parce qu'accusée d'avoir fait échouer son neveu au loto

À Ago-Iwoye dans l‘État d’Ogun au sud-ouest du Nigeria, un adolescent tue sa tante paternelle âgée de 99 ans. Il accuse cette dernière d‘être à l’origine de ses échecs au loto.

Owolabi Folorunso Adewale désormais derrière les barreaux en attendant son jugement pour « homicide volontaire », d’après le haut commandement de la police de l‘État d’Ogun au sud-ouest du Nigeria.

Une inculpation consécutive à l’assassinat de sa tante partenelle Ebunola Aroboto, dans la ville de Ago-Iwoye. « Le prévenu a reconnu avoir tué la vieille femme avec une machette », a déclaré mercredi Abimbola Oyeyemi, un officier en service au département de la documentation et de la communication à la police d’Ogun.

Et pour cause ? « En termes, clairs, c’est à cause d’elle que j‘échoue souvent au loto. Je sais parier. Et je sais à quel moment je peux gagner. Or, chaque fois, j‘échoue. Mes recherches m’ont permis de découvrir que c’est la sœur de mon père qui me fait ça pour me maintenir dans la pauvreté », a déclaré le meurtrier présumé lors de son interrogatoire par la police.

Le jeune homme devrait présenter sous peu au procureur de la République, a promis Oyeyemi. Il pourrait écoper d’une peine capitale au terme du code pénal nigérian, même si ces dernières années, le pays n’exécute plus ses meurtriers.