Afrique du Sud : au moins 17 morts dans deux fusillades distinctes

Dix-sept personnes ont été tuées lors de deux fusillades distinctes en Afrique du Sud, a indiqué lundi la police, alors que ce pays, las de la criminalité, est confronté à des taux d’homicides toujours élevés.

En moyenne, une soixantaine de personnes sont tuées chaque jour dans le pays, selon les statistiques de la police, pour des motifs allant du trafic de drogue à l'exploitation minière illégale, en passant par la concurrence pour les lignes de minibus-taxis. Lors d'un des incidents, neuf corps ont été découverts tôt lundi matin dans un bidonville situé à la périphérie de la capitale, Pretoria, a indiqué la police. « Les neuf personnes ont été retrouvées ce matin dans une cabane, présentant des blessures par balle », a déclaré une porte-parole.

Parmi les victimes figuraient six hommes et trois femmes. Le deuxième meurtre s’est produit dans une zone semi-rurale aux abords de la ville de Pietermaritzburg, dans l’est du pays, où la police a découvert un véhicule criblé de balles après avoir répondu à des appels signalant une fusillade tard dimanche soir.

« À l’intérieur du véhicule, la police a découvert huit hommes présentant de multiples blessures par balle leur décès a été constaté sur place », indique un communiqué de la police. Les hommes n’avaient pas encore été identifiés et il était trop tôt pour émettre des hypothèses sur le mobile, a déclaré le colonel Robert Netshiunda, porte-parole de la police de la province du KwaZulu-Natal, à la chaîne Newzroom Afrika. « Nous avons déjà été confrontés à ce type de fusillades par le passé, et les motifs étaient variés vols de bétail, trafic de drogue ou encore violences liées aux taxis », a-t-il ajouté.