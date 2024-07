Microsoft : un bug informatique mondial affecte vols, banques et médias

Une panne informatique dans les services de Microsoft affecte aéroports, systèmes bancaires, hôpitaux, médias et autres entreprises à travers le monde, ce vendredi.

Les informations fournies par le site DownDetector révèlent une tendance inquiétante avec des pannes signalées sur plusieurs services majeurs, y compris Visa, ADT Security, Amazon, ainsi que les compagnies aériennes.

Aux Etats-Unis, American Airlines Delta et Allegiant étaient toutes clouées. La compagnie low-cost Ryanair a informé ses clients via X. Des problèmes similaires dans les aéroports australiens, où les files d'attente s'allongeaient. Certains passagers se sont retrouvés été bloqués en raison de la désactivation des services d'enregistrement en ligne et des cabines en libre-service.

En attendant plus d'informations sur les contours de cette panne mondiale Sur X, Microsoft, reconnaît l'incident, causé selon lui par une mise à jour logicielle. Pour rassurer ses clients, l'entreprise technologique dit multiplier les mesures d'atténuation.

En Afrique du Sud, la panne informatique a été ressentie par au moins une grande banque dont les clients ne sont plus en mesure de faire des achats avec leurs cartes bancaires dans les épiceries et les stations-services.