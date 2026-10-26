Soudan : à Omdourman, le prix du pain s’envole sur fond de crise de la farine

À Omdourman, au Soudan, il devient de plus en plus difficile de se procurer du pain pour de nombreuses familles. Dans un pays ravagé par la guerre, la hausse du prix de la farine et les perturbations de l’approvisionnement accentuent la pression sur les ménages.

« La farine est devenue chère ; la taille et la quantité de pain ont diminué, nous ne pouvons donc plus nous permettre d’en acheter autant qu’avant », témoigne Abeer Mohamed, une habitante d’Omdourman. Selon elle, les familles qui comptaient autrefois sur le pain pour toute la journée doivent désormais réduire leurs achats.

Cette situation affecte également les boulangers. Mohamed El Fateh, propriétaire d’une boulangerie, explique que de nombreux établissements ont dû suspendre leurs activités en raison des difficultés d’accès à la farine. « La plupart des boulangeries sont actuellement fermées car il n’y a plus de farine sur le marché », affirme-t-il, ajoutant que certains fournisseurs restent incapables de répondre aux demandes malgré plusieurs jours d’attente.

Face à cette flambée des prix, les autorités de l’État du Nil Bleu ont autorisé les boulangeries à vendre deux miches de pain pour 1 000 livres soudanaises, soit environ 1,70 dollar. Cette décision intervient alors que les professionnels dénoncent l’augmentation continue des coûts de production et le non-respect des mesures de contrôle des prix.

Le prix d’un sac de 25 kilos de farine a ainsi augmenté, passant de 165 000 à 190 500 livres soudanaises, soit d’environ 16,50 à 19 dollars. Une hausse qui alourdit les charges des boulangers et réduit encore le pouvoir d’achat des consommateurs.

Dans plusieurs États soudanais, notamment Khartoum, Gezira et le Kordofan du Nord, les professionnels du secteur alertent sur les difficultés croissantes du marché. Pour de nombreuses familles, le pain, aliment de base du quotidien, devient désormais un produit qu’il faut acheter avec de plus en plus de précaution.