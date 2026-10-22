Australie : des passants plongent dans les eaux pour sauver un conducteur

Alors qu'il couvrait les inondations à Morayfield, en Australie, Will Murray, journaliste de la chaîne publique ABC, a abandonné son reportage pour secourir un automobiliste pris au piège dans une voiture qui disparaissait sous les eaux. Après avoir alerté les secours, il a rejoint la voiture à la nage avec un passant. Les deux hommes ont tenté d'accéder à l'habitacle par plusieurs ouvertures avant que Murray ne réussisse à forcer une porte arrière, permettant au conducteur de s'échapper juste à temps. Les images montrent l'automobiliste enlaçant l'un de ses sauveteurs après cette intervention spectaculaire. Aucun blessé n'a été signalé. Près de 170 mm de pluie sont tombés sur la ville, provoquant d'importantes inondations. Les autorités du Queensland ont appelé les automobilistes à éviter les routes submergées, rappelant que les eaux de crue peuvent rapidement emporter un véhicule.