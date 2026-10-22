Ukraine : au moins 9 morts dans des attaques russes en 24 heures

De nouvelles frappes russes ont fait un mort et 15 blessés, dont trois enfants, dans la région de Kharkiv, selon le gouverneur Oleh Syniehubov. Dans la ville, des drones ont endommagé plusieurs bâtiments et véhicules, tandis qu'un incendie provoqué par une attaque a ravagé quatre camions, une remorque et une voiture. À Kyiv, des missiles balistiques et des drones ont touché six quartiers, faisant un mort et 22 blessés, dont quatre enfants. Plusieurs incendies se sont déclarés et des habitations ont été endommagées. Dans le quartier de Dniprovskyi, les secours craignaient que des personnes soient piégées sous les décombres. Des images de nuit montrent les pompiers luttant contre les flammes, tandis que d'autres révèlent des bâtiments éventrés et des véhicules calcinés. Des victimes ont également été signalées à Soumy, Zaporijjia et Donetsk, portant le bilan national à au moins neuf morts, selon les autorités ukrainiennes. Ces attaques sont survenues quelques heures après l'annonce d'un accord de principe entre Moscou et Kyiv pour reprendre les pourparlers de paix sous médiation américaine. Les secours ont poursuivi leurs interventions toute la matinée.