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Serbie : une foule en liesse accueille les étudiants à Belgrade

À Belgrade, des milliers de personnes ont réservé un accueil triomphal aux étudiants venus de toute la Serbie pour leur dernière grande mobilisation avant les élections législatives du week-end. Drapeaux serbes et torches enflammées à la main, les manifestants ont traversé les rues de la capitale dans une ambiance festive, au milieu des chants, des danses et des applaudissements. Certains brandissaient des pancartes proclamant « Les étudiants gagnent ! », tandis que d'autres arboraient les symboles du mouvement étudiant. Des images montrent de jeunes manifestants dansant ensemble et déployant des banderoles, dont l'une représentait le portrait barré d'un homme ressemblant à Aleksandar Vučić, ancien président serbe. Ce rassemblement marquait une dernière démonstration de mobilisation du mouvement étudiant, à trois jours des élections législatives anticipées du dimanche 25 octobre en Serbie.

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