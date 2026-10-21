Grèce : des milliers de personnes dans la rue pour défendre l'éducation

Une immense foule d’élèves, d’étudiants, d’enseignants et de fonctionnaires a défilé dans les grandes artères d'Athènes, de l'université jusqu'au Parlement grec. Parmi les pancartes, certaines étaient écrites en français, en signe de solidarité avec les récentes manifestations étudiantes en France, qui ont inspiré les organisateurs grecs. Ces derniers présentent leur mobilisation comme une partie d'un mouvement européen réclamant une éducation mieux financée, des logements accessibles et des mesures contre la vie chère. Des policiers antiémeutes équipés de boucliers accompagnaient le cortège, tandis que plusieurs rues étaient fermées et que des commerces baissaient leur rideau par précaution. Le mouvement a également gagné Thessalonique, Patras, Larissa et la Crète. Selon la police, environ 10 000 personnes ont manifesté à Athènes et dans ses environs, mais les organisateurs avancent un bilan supérieur. Certains manifestants avaient installé leur campement devant le Parlement dès la veille, réclamant notamment un encadrement des loyers et davantage d'aides aux étudiants. Le rassemblement s'est terminé pacifiquement peu avant 14 h, après plusieurs heures de mobilisation contre le manque de moyens dans l'éducation et la hausse du coût de la vie