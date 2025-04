Rwanda : la commémoration du génocide assombrie par le conflit en RDC

Ce lundi, le Rwanda a marqué le 31e anniversaire du début du génocide des Tutsis.

Pendant 100 jours, le pays se souviendra de cette période sombre de son histoire.

Survenue en 1994, la campagne de massacres planifiée par des membres extrémistes de l'ethnie des Hutus a mené à la mort de plus de 800 000 personnes et a poussé environ 2 millions d'habitants du Rwanda à se réfugier dans les pays avoisinants, dont la République démocratique du Congo.

Mais cette année, le conflit entre le mouvement rebelle M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise a crée la polémique en prélude aux commémorations.

Notamment, le concert "Solidarité Congo" pour la RDC, prévu pour le 7 avril, a été reprogrammé au 22 avril.

Le groupe armé M23 (Mouvement du 23 mars) a lancé son offensive dans l'est de la RDC en janvier dernier, et contrôle désormais plusieurs grandes villes, dont Bukavu et Goma.

Fin février, le Conseil de sécurité de l'ONU a dénoncé pour la première fois le soutien de Kigali aux rebelles et a appelé au retrait des militaires rwandais du territoire congolais.