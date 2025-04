Transformer l'expérience éducative des enfants handicapés

Cette année, le sommet mondial sur le handicap a été l’occasion pour Education Cannot Wait et ses partenaires stratégiques mondiaux de prendre des engagements clés, pour accélérer l’inclusion du handicap dans l’éduction dans les situations d’urgence et les crises prolongées.

A l’issue de cette réunion organisée à Berlin en Allemagne les 2 et 3 avril, les parties prenantes se sont engagées à adopter une double approche en renforçant notamment la collecte de données pour s'assurer que les enfants handicapés ne sont pas laissés pour compte dans les crises. Dans un contexte de crises mondiales sans précédent, des millions d'enfants sont privés de leur droit à une éducation de qualité.

On estime aujourd’hui à 234 millions le nombre d'enfants et d'adolescents touchés par les conflits et les situations d'urgence, dont 85 millions ne sont pas scolarisés.

Les enfants handicapés, qui représentent 20 % de l'ensemble de ces cas, sont confrontés non seulement à la stigmatisation et à la discrimination qui les excluent de l'école, mais aussi au manque d'installations accessibles et de soutien spécialisé lorsqu'ils parviennent à s'y rendre.

Organisé par les gouvernements allemand et jordanien et par l'Alliance internationale pour le handicap, le Sommet mondial sur le handicap, permet aux dirigeants du monde entier de veiller à ce que l'éducation pour l'intégration des personnes handicapées soit une priorité dans les initiatives d'aide humanitaire et de développement.