Haïti : le chef du conseil promet de nouvelles mesures anti-gangs

Le Chef du Conseil présidentiel transitoire d'Haïti, Fritz Alphonse Jean, a tenté de répondre aux inquiétudes croissantes des Haïtiens face à la violence endémique des gangs en promettant de nouvelles initiatives pour mettre fin à cette crise persistante.

Ses déclarations interviennent après une journée marquée par des affrontements entre des milliers de manifestants et la police à Port-au-Prince, où des coups de feu ont éclaté alors que la population exigeait la fin des violences.

Cette manifestation, la plus importante depuis l'installation du conseil il y a un an, témoigne de la frustration des citoyens haïtiens. "Le peuple haïtien s'est exprimé et nous l'avons entendu", a déclaré M. Jean, affirmant sa compréhension de la misère, de la douleur et de la souffrance des Haïtiens.

D'après les Nations unies, plus de 4 200 personnes ont été tuées en Haïti entre juillet et février, avec 1 356 blessés supplémentaires. Les récentes violences des gangs ont également causé la perte de plus de 60 000 habitations en un seul mois, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Ce discours survient à un moment décisif pour le conseil de transition. Les soutiens initiaux au gouvernement, face à la montée de la violence, commencent à réclamer un changement de direction. Toutefois, le conseil n'a pas encore adressé ces préoccupations, malgré les appels de la communauté internationale.

M. Jean a mentionné plusieurs quartiers récemment touchés par la violence des gangs, soulignant l'impact dévastateur de cette situation : "Vous avez perdu vos maisons, vos entreprises, vos emplois. Les gangs criminels ont causé des souffrances incommensurables."

Pour mobiliser le soutien des Haïtiens, M. Jean a rappelé que le pays avait été la première république noire libre du monde, les incitant à s'associer aux autorités pour contrer les recrutements par les gangs, notamment parmi les enfants. Il a aussi annoncé que le conseil mettrait en place des "mesures importantes", incluant un budget spécial et l'intégration d'agents d'un groupe armé de l'État, le BSAP, dans les efforts de lutte contre les gangs.

Cependant, des détails sur le budget et le nombre d'agents impliqués n'ont pas été précisés. M. Jean a également évoqué le travail en cours du conseil électoral pour permettre des élections, promettant un nouveau leadership lors de l’expiration du mandat du Conseil présidentiel de transition le 7 février prochain. De plus, il a indiqué que des mesures seraient mises en œuvre afin que la diaspora haïtienne puisse voter lors de ces élections, qui seraient les premières depuis près d'une décennie.

Il est à noter qu'Haïti n’a pas eu de président depuis l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse en juillet 2021, et la montée en puissance des gangs a gagné en intensité depuis cette période trouble.