Soudan : 825 000 enfants pris au piège dans les camps de déplacés du Darfour

Dans les États du Darfour au Soudan, les violations graves des droits des enfants ont explosé.

Depuis le début de l'année, 110 violations ont été vérifiées dans le seul Darfour-Nord avec une augmentation alarmante de 83 % du nombre d’enfants victimes au Soudan par rapport au premier trimestre 2024.

À Al Fasher, plus de 70 enfants ont été tués ou blessés en moins de trois mois. Quelque 16 % des victimes des frappes aériennes sur le camp de réfugiés de Zamzam, sont des enfants.

« On estime que 825 000 enfants sont pris au piège d’une catastrophe qui s’amplifie à Al-Fasher et dans ses environs », a déclaré Sheldon Yett, représentant de l’UNICEF au Soudan. « il est probable que le bilan réel soit bien plus élevé, la mort est une menace constante pour les enfants, que ce soit à cause des combats qui les entourent ou de l’effondrement des services vitaux dont ils dépendent pour survivre. » a-t-il ajouté .

La situation est particulièrement critique avec plus de 600 000 déplacés, dont 300 000 enfants, et des pénuries dramatiques d'eau, de nourriture et de soins.

Le Darfour-Nord compte plus de 450 000 enfants malnutris, dont 146 000 souffrent de malnutrition aiguë sévère (MAS), la forme la plus mortelle. L’UNICEF estime que 500 000 enfants sont en danger de mort si un accès humanitaire immédiat n'est pas accordé pour acheminer les vivres et les soins nécessaires.