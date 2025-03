Ndayishimiye accuse le Rwanda de planifier une attaque contre le Burundi

Le Rwanda accusé de planifier une attaque contre le Burundi. Dans une déclaration au média BBC, le président burundais Evariste Ndayishimiye a déclaré avoir des informations crédibles sur les plans de son voisin du nord.

Le dirigeant burundais a également déclaré que le Rwanda avait tenté de lancer un coup d'État il y a dix ans au Burundi, ce qui n'est pas sans rappeler, selon lui, le conflit qui sévit actuellement en République Démocratique du Congo.

Des accusations que le Rwanda réfute, qualifiant les commentaires du président de "surprenants" et insistant sur le fait que les deux voisins coopèrent sur des plans de sécurité pour leur frontière commune, fermée depuis plus d'un an.

Le chef de l'État Burundais affirme vouloir régler ce différent par le dialogue. Mais tout comme la situation en RDC, le Rwanda ne reconnait pas ces accusations et dément être impliqués dans des conflits avec ces deux pays.

Malgré les nombreuses preuves fournies par les Nations unies, le pays nie avoir armé ou soutenu le groupe rebelle M23, qui s'est récemment emparé de vastes territoires dans l'est de la République démocratique du Congo.