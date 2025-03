Burundi : le PAM appelle à l'aide face à l'afflux de réfugiés de RDC

Au Burundi, le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) demande une aide supplémentaire alors que le besoin devient plus important. L'arrivée de nombreuses familles ayant fui les violences dans l'est de la République démocratique du Congo a conduit à une augmentation du nombre de réfugiés ayant besoin d'aide et mis à rude épreuve les programmes d'assistance alimentaire du PAM dans le pays.

Depuis janvier 2025, près de 70 000 personnes - principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées - ont fui les combats en RDC pour se réfugier au Burundi.

L'escalade du conflit dans le pays fait craindre une aggravation de la faim dans la région.

Pour Nitesh Patel du PAM Burundi, cette situation est intenable sur le long terme : "Nous avons été en mesure de fournir des repas chauds à ces réfugiés dès leur arrivée et pour ce faire, nous avons dû réduire l'assistance aux anciens réfugiés. Cette crise a exercé une pression énorme sur la filière alimentaire du PAM, qui est à bout de souffle", se désole-t-il.

Sur les 70 000 personnes arrivées au Burundi en provenance de la RDC ces dernières semaines, 60 000 ont été enregistrées pour recevoir une aide alimentaire, ce qui porte à 120 000 le nombre total de réfugiés pris en charge par le PAM au Burundi. Afin d'utiliser au mieux ses ressources limitées, le PAM a été contraint en mars de réduire de 75 % à 50 % les rations destinées aux réfugiés présents depuis longtemps.

Avec ses ressources actuelles, le PAM du Burundi peut prendre en charge ces 120 000 personnes jusqu'au mois de juin. L'organisme de l'ONU aurait besoin d'un apport urgent de 19,8 millions de dollars pour leur garantir un soutien régulier jusqu'à la fin de l'année.