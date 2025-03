Une Sud-Africaine jugée pour la disparition de sa fille de 6 ans

Une Sud-Africaine a été jugée lundi, accusée d'avoir enlevé et vendu sa petite fille dans une affaire qui a attiré l'attention du monde entier.

Kelly Smith est accusée avec son partenaire et un autre homme de la disparition de sa fille Joshlin il y a plus d'un an. Joshlin, qui avait 6 ans lorsqu'elle a disparu, n'a toujours pas été retrouvée après une traque menée par la police dans tout le pays.

kelly Smith, dont le nom complet est Racquel Chantel Smith, a été inculpée d'enlèvement et de traite d'êtres humains. Les procureurs ont affirmé qu'elle avait organisé l'enlèvement de sa fille contre rémunération avec l'aide de son partenaire Jacquin Appollis et de son ami Steveno van Rhyn.

Les trois accusés ont plaidé non coupable lors de l'ouverture du procès dans une salle de sport de la petite ville côtière de Saldanha Bay. Le procès a été déplacé dans cette salle pour permettre aux membres de la communauté d'y assister.

Kelly Smith s'était attiré la sympathie de toute l'Afrique du Sud dès les premiers jours de la disparition de Joshlin et les voisins se sont unis pour aider la police à rechercher l'enfant dans les dunes de sable près de l'agglomération pauvre de cabanes et de petites maisons où ils vivaient. Kelly Smith a affirmé avoir laissé Joshlin à Appollis le jour de sa disparition, en février 2024, et ne pas l'avoir revue.

L'affaire a pris une tournure choquante lorsque la police l'a interrogée et ensuite arrêtée. Une autre femme arrêtée n'a pas été inculpée et devrait témoigner en tant que témoin de l'État.

Les procureurs ont déclaré dans l'acte d'accusation officiel que Kelly Smith prévoyait de vendre Joshlin et ses deux autres enfants depuis août 2023. Seul Joshlin a disparu. Ils ont également affirmé que Kelly Smith et Joshlin avaient été vues en train de monter dans un véhicule blanc avec un sac de vêtements le jour où la fillette a été portée disparue.

L'affaire a provoqué la colère de la communauté. Selon les médias locaux, des foules se sont rassemblées devant la salle de sport, scandant "Nous voulons récupérer Joshlin".

Le juge Nathan Erasmus a déclaré que les trois accusés risquaient la prison à vie s'ils étaient reconnus coupables.