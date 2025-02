L'ONU suspend ses opérations humanitaires au Yémen

Les Nations unies ont annoncé lundi avoir suspendu leurs opérations humanitaires dans le bastion des rebelles houthis au Yémen, après la détention de huit nouveaux membres de leur personnel, affectant ainsi la réponse à l’une des pires crises humanitaires mondiales.

Dans un communiqué, l’ONU a qualifié cette décision d’« extraordinaire », expliquant que la suspension de toutes les opérations et programmes dans la province septentrionale de Saada était due à l’absence de conditions et garanties de sécurité nécessaires.

Ces derniers mois, les rebelles ont arrêté des dizaines de membres du personnel onusien, ainsi que des personnes associées à des organisations humanitaires, à la société civile et à l’ancienne ambassade américaine à Sanaa, la capitale du Yémen.

Un porte-parole des Houthis n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le communiqué des Nations Unies précise que cette pause a pour but de laisser du temps aux Houthis et à l’organisation pour organiser la libération des employés détenus arbitrairement et garantir que les conditions nécessaires soient réunies pour fournir une aide humanitaire essentielle dans les zones contrôlées par les rebelles.

Parmi les employés récemment arrêtés, six travaillaient à Saada, à la frontière nord du Yémen avec l’Arabie Saoudite, ce qui entrave considérablement les opérations de l’ONU.

Fin janvier, l’ONU avait déjà suspendu tous les déplacements vers les zones sous contrôle houthi.

Le conflit au Yémen a fait plus de 150 000 morts, incluant combattants et civils. Les Houthis, soutenus par l’Iran, combattent le gouvernement yéménite reconnu internationalement et appuyé par une coalition dirigée par l’Arabie Saoudite depuis 2014, date à laquelle ils ont pris le contrôle de Sanaa et de la majeure partie du nord du pays.