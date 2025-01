RDC : situation confuse à Goma

La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo reste toujours "tendue et confuse", selon la correspondante d'Africanews Elisée Malaika.

Des tirs nourris ont été entendus dans la nuit de dimanche à lundi jusqu'au centre de la ville Goma.

Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont revendiqué tôt ce lundi la prise de la capitale provinciale du Nord-Kivu.

'' La situation à Goma est très tendue et confuse pour l’instant. D’après ce qu’on peut voir dans des vidéos prises par des habitants, les rebelles sont effectivement présents dans certains quartiers. Mais dans d’autres, ils rencontrent une résistance des Wazalendo. Actuellement, il y a de violents affrontements signalés en ville, ce qui rend les déplacements très dangereux. '' Rapporte Elisée Malaika, correspondante d'Africanews à Goma.

Le M23 bénéficie de l'appuie de 3000 à 4000 soldats d'élites de l'armée rwandaise pour défier les forces régulières congolaises depuis trois ans.

Ces derniers jours, une recrudescence des combats a engendré le déplacement massif des populations vers le Rwanda.

Le conflit a fait l'objet d'une réunion d'urgence du conseil de sécurité des nations Unies.

Une autre est également prévue au niveau de la communauté des Etats d'Afrique de l'Est avec les présidents du Rwanda et de RDC, Paul Kagamé et Felix Tshisékedi.