Gaza : l'Egypte s'engage pour un cessez-le-feu intégral

Le président égyptien a déclaré mercredi que son pays « mettrait tout en œuvre » pour garantir que le cessez-le-feu à Gaza soit pleinement appliqué.

Ses commentaires ont été faits lors d'un événement annuel célébrant les policiers égyptiens.

Lors de son discours, Abdel Fattah el-Sissi a souligné que l'Égypte continuerait ses efforts de médiation entre Israël et le Hamas, et que le pays consacrerait toutes ses forces pour garantir que le cessez-le-feu tienne.

« L'Égypte s'efforce de toutes ses forces et par des efforts sincères de rejeter la violence et de chercher la paix », a-t-il déclaré.

« Nous mettrons tout en œuvre pour mettre en œuvre cet accord dans son intégralité dans le but d'arrêter l'effusion de sang de nos frères palestiniens et de restaurer les services dans la bande de Gaza. »

Le cessez-le-feu, qui en est à son quatrième jour, est censé apporter un peu de calme à la bande de Gaza dévastée par la guerre pendant au moins six semaines et voir 33 otages détenus par le Hamas être libérés en échange de centaines de Palestiniens emprisonnés par Israël.

La guerre a commencé lorsque des militants dirigés par le Hamas ont envahi Israël le 7 octobre 2023, tuant environ 1 200 personnes, principalement des civils, et enlevant environ 250 autres.

Environ 100 otages restent encore à Gaza, après que les autres aient été libérés, secourus ou que leurs corps aient été retrouvés.

La campagne militaire d'Israël a tué plus de 47 000 Palestiniens à Gaza, selon les autorités sanitaires locales, qui affirment que les femmes et les enfants représentent plus de la moitié des victimes, sans préciser combien parmi les morts étaient des combattants.

Israël affirme avoir tué plus de 17 000 militants, sans fournir de preuves.