Sauvetage d’un bébé né lors d’une traversée maritime vers les Canaries

La photo publiée mercredi par le service de sauvetage maritime espagnol montre le sauvetage du bébé et d'autres occupants qui ont fait une traversée périlleuse de l'océan Atlantique pour atteindre les îles Canaries en Espagne.

Le nouveau-né vient venait de voir le jour en mer, son petit corps nu reposant sur des affaires dans un canot pneumatique rempli de migrants africains portant des vestes d'hiver.

Alors que la plupart des Espagnols célébraient l'Épiphanie lundi, l'équipage du canot de sauvetage Guardamar Talía a rejoint des personnes à la dérive dans un petit canot pneumatique. Il transportait le nouveau-né, la mère et d'autres passagers qui risquaient leur vie pour atteindre l'Europe.

La photo prise d'en haut montre le bébé et sa mère présumée avec plusieurs autres hommes et femmes entassés dans le bateau, si serré que certains sont à cheval sur les flancs.

Le capitaine du navire de sauvetage, Domingo Trujillo, avait déjà mené une opération de sauvetage en 2020, qui comprenait la prise en charge en toute sécurité d'un bébé né pendant le voyage, a déclaré le service de sauvetage.

Plus de 61 000 personnes ont rejoint l'Espagne de manière irrégulière par la mer l'année dernière, selon le ministère de l'Intérieur. Quelque 46 000 d'entre elles ont débarqué aux îles Canaries, à 95 kilomètres du Maroc. Parmi elles, plusieurs milliers de mineurs non accompagnés.

L'Organisation internationale pour les migrations attribue au moins 5 000 décès à la route migratoire depuis qu'elle a commencé à surveiller les statistiques en 2014. Mais l'organisation espagnole de défense des droits des migrants Caminando Fronteras (Walking Borders) affirme que le nombre réel de morts est bien plus élevé et que plus de 10 000 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant cette route l'année dernière seulement.