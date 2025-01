Cessez-le-feu à Gaza : l'Égypte s'engage

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Aati, a déclaré jeudi que son pays n'épargnerait aucun effort pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza, libérer les otages et les détenus et permettre à l'aide humanitaire d'atteindre la bande de Gaza.

Cette déclaration a été faite lors de la réception par le ministre jeudi de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, où la réunion a été marquée par des discussions sur les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Union européenne, ainsi que sur les questions régionales les plus importantes, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Tamim Khalaf. .

Le porte-parole a déclaré dans un communiqué de presse que le ministre Abdel-Ati a salué les développements positifs observés dans les relations avec l'Union européenne, depuis l'élévation des relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique global le 17 mars 2024.

Il a souligné la priorité de la mise en œuvre des différents axes du partenariat stratégique, y compris le volet économique, exprimant son aspiration à ce que le Parlement européen approuve rapidement la deuxième tranche d'une valeur de 4 milliards d'euros du programme de financement européen pour l'Egypte.

Le porte-parole a ajouté que le ministre Abdel Aati a salué la coopération existante entre les deux parties dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, notamment dans le cadre de la coprésidence de l'Egypte avec l'Union européenne du Forum mondial de lutte contre le terrorisme.

La réunion a également discuté des développements régionaux au Moyen-Orient, où le ministre Abdel-Ati a souligné la nécessité de reconnaître l'État palestinien sur les lignes du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale.

Il a également souligné l'importance de promouvoir un processus politique global en Syrie qui n'exclut aucune des composantes syriennes. Il a également évoqué les développements sur la scène libanaise, où il a souligné la nécessité de parvenir à un consensus libanais pour mettre fin à la vacance présidentielle. crise, et que cela devrait être fait de manière purement nationale, sans ingérence étrangère.

Le ministre Abdel-Ati a tenu à passer en revue la position de l'Égypte en faveur de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Soudan et de la Somalie, en plus des déterminants de la position de l'Égypte sur la question de la sécurité de l'eau.