Libye-Syrie : rencontre symbolique pour renforcer les liens

Le ministre d'État libyen chargé des communications et des affaires politiques est arrivé à Damas samedi pour rencontrer de nouveaux responsables syriens.

Au palais Al-Shaab à Damas, le ministre d'État libyen Walid Al-Lafi s'est entretenu avec le chef du HTS (Hayat Tahrir Al-Sham) syrien Ahmad al-Sharaa.

À l'issue de la réunion, M. Al-Lafi a déclaré aux journalistes qu'il avait discuté avec les nouveaux responsables syriens des questions militaires et de sécurité entre les deux pays.

« Il s'agissait d'une réunion importante, en raison du calendrier et des dossiers croisés entre la Libye et la Syrie, en particulier les dossiers militaires et sécuritaires et les conséquences des événements majeurs qui ont eu lieu en Syrie sur la région », a déclaré Walid Al-Lafi.

Les responsables étrangers et arabes affluent en Syrie après le renversement du gouvernement de l'ancien président syrien Bashar Assad, s'engageant à coopérer et à soutenir la reconstruction du pays dévasté et la transition pacifique du pouvoir.