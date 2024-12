L'ONU condamne l'escalade des tensions entre les Houthis et Israël

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a fermement condamné jeudi l'escalade des tensions entre les rebelles houthis au Yémen et Israël, après une série de frappes israéliennes ayant ciblé l’aéroport de Sanaa, une centrale électrique et des ports de la mer Rouge.

Lors de son point presse, Stéphanie Tremblay, porte-parole associée du secrétaire général de l'ONU, a indiqué : « Le secrétaire général condamne les affrontements entre le Yémen et Israël. Les frappes aériennes auraient fait de nombreuses victimes, dont au moins trois personnes tuées et des dizaines d'autres blessées. Un membre de l'équipage du Service aérien humanitaire des Nations unies a également été blessé lorsque l'aéroport a été touché. Une délégation de haut niveau de l'ONU, dirigée par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros, se trouvait à l'aéroport au moment des frappes. »

Les Houthis ont confirmé que six personnes ont été tuées dans l’attaque, dont quatre à l’aéroport de Sanaa. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui était à l'aéroport de Sanaa au moment des bombardements, a fait savoir sur X (anciennement Twitter) qu’il était « sain et sauf ».

Dans une déclaration supplémentaire, Tremblay a ajouté : « Le secrétaire général reste profondément préoccupé par le risque d'une nouvelle escalade dans la région et réitère son appel à toutes les parties concernées pour qu'elles cessent toute action militaire et fassent preuve de la plus grande retenue. Il a également averti que les frappes aériennes sur les ports de la mer Rouge et l'aéroport de Sanaa font peser de graves risques sur les opérations humanitaires, alors que des millions de personnes ont besoin d'une aide vitale. »

L'escalade des tensions, souligne l'ONU, met en péril les efforts de médiation de l'envoyé spécial, Hans Grunberg, visant une solution politique négociée au conflit au Yémen.

De son côté, Fayçal al-Sayani, vice-ministre des Transports dans l'administration rebelle, a annoncé que les vols avaient repris vendredi à 10h00 locales (07h00 GMT) à l'aéroport de Sanaa, après les frappes israéliennes.