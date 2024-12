Malgré les tragédies cette migrante somalienne veut retenter sa chance

Le voyage d'Idil Abdullahi Goley à la recherche d'une vie meilleure en Europe a commencé en Somalie avec un paiement de 6 500 dollars à des passeurs locaux. Il s'est terminé un mois plus tard avec d'autres migrants autour d'elle mourant en mer, l'un d'eux hurlant et récitant la profession de foi musulmane.

La mort de 25 migrants le mois dernier dans des bateaux au large de l'île de Madagascar, dans l'océan Indien, a mis en lumière une autre route que certains en Afrique empruntent pour tenter de rejoindre l'Europe.

Goley était l'une des 48 personnes secourues. Elle a parlé à l'Associated Press du voyage que des milliers de Somaliens entreprennent chaque année alors que les attaques extrémistes et les chocs climatiques détruisent les espoirs et les moyens de subsistance dans leur pays.

Certains Somaliens se dirigent vers les pays du Golfe via la mer Rouge et le Yémen. D'autres, comme Goley, parient sur un voyage maritime plus long vers le sud, vers le territoire insulaire français de Mayotte dans l'océan Indien, le territoire le plus pauvre de l'Union européenne.

Les Somaliens font partie des quelque 100 000 migrants vivant à Mayotte, selon les autorités françaises. Les migrants font partie des communautés touchées après que le cyclone Chido a rasé des quartiers entiers le 14 décembre.

L'Organisation internationale pour les migrations a estimé que deux millions de personnes ont migré de Somalie en 2021 à la recherche d'un emploi, selon les dernières données disponibles.

Goley, 28 ans, a entendu parler des passeurs par des amis qui avaient parcouru la route et collecté les 6 500 dollars de frais grâce à sa petite entreprise de salon de thé dans la capitale, Mogadiscio, et par son frère et sa mère. Elle espérait atteindre l’Europe et les rembourser. Elle a laissé derrière elle ses trois jeunes enfants.

Son voyage a commencé par un vol de Mogadiscio à Nairobi, la capitale du Kenya. Puis elle et d’autres ont pris un bus jusqu’à la ville portuaire de Mombasa, d’où ils sont partis à bord de bateaux de pêche pour Mayotte, à plus de 997 kilomètres de là. Ils espéraient y demander l’asile.

Après trois jours en mer, le groupe d’environ 70 migrants a été transféré sur des bateaux plus petits dont les moteurs ont commencé à tomber en panne. Les passeurs ont dit qu’ils répareraient les moteurs et sont partis avec eux sur un autre bateau, laissant les migrants à la dérive sans eau ni nourriture. Ils ont commencé à attraper du poisson et à recueillir l’eau de pluie pour survivre.

C’était presque la saison des cyclones et les vagues étaient agitées.

Goley a déclaré qu’elle avait essayé de sauver la vie d’un nourrisson dont la mère était également à bord mais en difficulté.

« Mais elle est morte sous mes yeux. « Nous n’avons pas pu garder son corps longtemps et avons dû le jeter à la mer pour l’empêcher de se décomposer, alors que d’autres personnes mouraient autour de nous », a-t-elle déclaré.

Pendant 13 jours de faim, de soif et de chaleur, les deux amis de Goley sont également morts. Elle en tenait un sur ses genoux en passant.

« L’autre a crié à l’aide. Je n’ai pas pu l’aider et elle est morte peu de temps après, en criant fort et en récitant la Shahada », a déclaré Goley. « C’est une image que je n’oublierai jamais, la souffrance et l’impuissance que nous avons ressenties. »

Elle a déclaré que le calvaire a pris fin lorsqu’un bateau de pêche est apparu à l’horizon et que les survivants ont fait signe aux pêcheurs de les aider. Ils ont offert 100 dollars pour leur sauvetage et ont été emmenés dans un centre sportif à Nosy Be, dans le nord de Madagascar.

Les migrants ont été rapatriés début décembre par avion affrété.

De retour chez elle, la mère de Goley avait craint le pire. Incapable de manger, elle avait perdu 20 kilos.

« Quand je suis rentrée chez moi, ma mère n’en croyait pas ses yeux jusqu’à ce qu’elle entende ma voix et me voie en personne », a déclaré Goley.

Lorsqu’elle et les autres survivants sont arrivés à Mogadiscio, l’envoyé spécial du président somalien pour les affaires des réfugiés a exprimé son espoir pour leur avenir et a déclaré que le gouvernement les aiderait.

« Ils m’ont assuré qu’ils ne prendraient plus jamais le même risque », a déclaré Maryan Yasin.

Mais Goley a déclaré qu’elle envisageait de tenter un autre voyage sur le même itinéraire, même si elle faisait des cauchemars à propos de son calvaire. Les difficultés en Somalie sont toujours les mêmes, a-t-elle déclaré – et elle a payé les frais des passeurs.

« Même si cela me conduit en prison, je crois que je trouverais quand même une vie meilleure que celle que j’ai ici », a-t-elle déclaré.

Sa mère, quant à elle, craint cette fois-ci de ne jamais revenir.

D’autres survivants sont indécis et en deuil.

Ahmed Hussein Mahadalle, 26 ans, a assisté impuissant à la mort de sa sœur Hanan, 21 ans. Rien n’est comparable à la douleur, a-t-il déclaré.

Son autre sœur, Haboon Hussein Mahadalle, était reconnaissante du retour sain et sauf de son frère, même s’il envisage également de réessayer.

« Hanan était courageuse et vigilante. Elle a affronté son destin avec grâce », a déclaré Haboon, en larmes. « On dit que les bonnes personnes ne restent pas longtemps, et ma sœur incarnait toutes les qualités que je ne saurais commencer à résumer. »