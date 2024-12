Egypte : la biotechnologie, une alternative à l'inflation

En Egypte, les agriculteurs ont désormais recours au Biogaz et à l'engrais organique comme alternative au gaz butane et l'engrais chimique. Ces produits de première nécessité dans l'agriculture dans les ménages sont devenus rares tout en subissant l'inflation que connaît le pays depuis quelque temps.

Mohamed Eissa, un agriculteur de 43 ans vivant dans le village d'Ezab el-Fashn el-Sharqeya, dans la province de Beni Suef au sud de l'Egypte, est l'un des nombreux fermiers ayant récemment installé des unités de production de biogaz chez eux.

Ces unités transforment le fumier du bétail en combustible pour la cuisine et en engrais organiques.

« L’unité [de biogaz] nous est bénéfique à la maison et dans les champs », explique Eissa, qui vit avec sa femme et ses quatre enfants sur un hectare de terres agricoles.

« Elle a réduit notre consommation de bouteilles de butane. J'en achetais quatre par mois à 170 EGP (3,3 dollars US) chacune. Aujourd'hui, je n'en achète plus qu'une seule, ce qui me permet d’économiser environ 500 EGP par mois (9,8 dollars US). Elle me fournit également des engrais organiques que j’utilise pour nourrir ma culture de pommes de terre », ajoute-t-il.

Son unité a été installée par Biomasr Egypt, une entreprise spécialisée dans la conversion des déchets organiques en bioénergie. Depuis sa création, Biomasr a installé plus de 1 000 unités de biogaz domestiques à travers le pays.

Fonctionnement des unités de biogaz

Le PDG de Biomasr, Muhammad Omar, explique que les unités fonctionnent en trois étapes :

1. Mélanger le fumier avec une quantité spécifique d'eau.

2. Introduire ces déchets dans un fermenteur isolé de l’environnement extérieur, où des bactéries transforment les déchets en méthane, le principal composant du gaz naturel.

3. Acheminer ce méthane vers les maisons pour alimenter les cuisinières. Le processus produit également des engrais organiques.

Ces engrais organiques peuvent remplacer les engrais chimiques, devenus rares et coûteux à l’échelle mondiale.

Avantages environnementaux et énergétiques

En Egypte, près de dix millions de ménages ruraux utilisent encore des bouteilles de butane subventionnées, car ils ne sont pas connectés aux réseaux de gaz naturel. Avec l'inflation, le coût de ces bouteilles a été multiplié par dix ces dernières années.

Les unités de biogaz permettent également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En 2018, le fumier de bétail a émis presque 3,5 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans le monde, soit les deux tiers des émissions agricoles, selon la FAO.

Un potentiel encore sous-exploité

Ahmed Medhat, consultant en bioénergie, estime que l'Egypte n'exploite qu'une infime partie de son potentiel. Avec près de cinq millions de têtes de bétail, le pays pourrait alimenter un million d’unités de biogaz domestiques, mais il n’en compte actuellement que 5 000.

Le développement d’une infrastructure complète et une sensibilisation accrue au biogaz sont nécessaires pour qu’il devienne une solution durable aux défis énergétiques et environnementaux dans les zones rurales égyptiennes.