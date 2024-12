Cyclone Chido : la recherche des victimes se poursuivent à Mayotte

Les recherches se poursuivent après le cyclone Chido qui a ravagé Mayotte la semaine dernière. Faisant 35 morts et 2 500 blessés selon le bilan officiel provisoire, publié dimanche.

Mais un décompte humain exhaustif sera difficile à établir a reconnu le ministre français des outre-mer. Des victimes ayant parfois été inhumées rapidement, selon certains rites religieux.

Mayotte cherche ses disparus. Des descentes au plus près des zones souvent reculées, les plus touchées. Des bidonvilles dont les maisons de fortunes ont été rasées par le vent soufflant à plus de 200km/h. Les équipes de secours restent mobilisées.

Face au drame qui a frappé le 14 décembre le département de l’Océan Indien, les drapeaux sont en berne ce lundi en France. Emmanuel Macron, le président français ayant décrété une journée de deuil national.

Un hommage aux victimes tandis que que les rescapés attendent de l’aide. Des acteurs politiques ont appelé à la solidarité alors que des voix pensent que le Mayotte est dans une situation d’abandon.