Kwanzaa : la fête le l'Amérique africaine

Depuis sa fondation en 1966, Kwanzaa est devenue une célébration nationale de la culture et de la communauté africaines aux États-Unis. Elle est également célébrée dans les pays comptant de nombreuses populations d'origine africaine.

Cette fête, qui sert d'événement communautaire national renforçant l'autodétermination et l'unité face à l'oppression, s'étend sur sept jours, du lendemain de Noël au jour de l'An. Elle est célébrée lors de grands événements parrainés par les villes ainsi que dans les petites communautés et les foyers à travers le pays.

Kwanzaa a gagné en popularité au cours des décennies qui ont suivi sa fondation et est célébrée par 3 % du pays, selon une enquête AP-NORC de 2019. Les anciens présidents Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama ont tous publié des déclarations commémorant la fête, et en 1997, le service postal américain a commencé à émettre des timbres Kwanzaa. Elle n'est pas reconnue comme une fête fédérale.

Les origines de Kwanzaa

Kwanzaa est né au cours du mouvement de libération des Noirs des années 1960, comme un moyen de reconnecter les communautés noires des États-Unis avec d’importantes traditions culturelles africaines qui ont été rompues par la traite transatlantique des esclaves. Il promeut également l’unité et la libération.

« Il a également été façonné par cette décennie déterminante de luttes acharnées pour la liberté, la justice et les biens associés menées par les Africains et d’autres peuples de couleur du monde entier dans les années 1960 », a écrit Maulana Karenga, le fondateur de la fête, dans son discours annuel de Kwanzaa en 2023. « Kwanzaa a ainsi vu le jour, s’est ancré et s’est développé comme un acte de liberté, un instrument de liberté, une célébration de la liberté et une pratique de la liberté. »

Karenga, auteur, activiste et professeur afro-américain, a fondé Kwanzaa à la suite des émeutes de Watts, également connues sous le nom de rébellion de Watts, à Los Angeles en 1965.

Karenga a décrit Kwanzaa comme une « fête à motivation politique » dans une interview avec Henry Lewis Gates Jr. pour PBS.

« L’idée est que les Africains et les personnes d’origine africaine se rassemblent autour de la famille, de la communauté et de la culture afin que nous puissions être dans des espaces où, selon les mots du Dr Karenga, nous nous sentons pleinement africains et pleinement humains en même temps », a déclaré Janine Bell, présidente et directrice artistique de l’Elegba Folklore Society à Richmond, en Virginie.

Les bases

De nombreuses personnes qui observent Kwanzaa, qui est une fête laïque, la célèbrent en même temps que des fêtes religieuses telles que Noël. Les personnes de toute foi, race ou origine ethnique peuvent y participer.

Le nom Kwanzaa dérive de « mutanda ya kwanza », une expression swahili qui signifie « premiers fruits » ou « première récolte ». Le « a » final a été ajouté au nom pour rendre hommage aux sept enfants présents au premier Kwanzaa, chacun d’entre eux ayant reçu une lettre à représenter.

La fête est régie par sept principes, connus collectivement sous le nom de Nguzo Saba, et un principe différent est célébré chaque jour : Umoja (unité), Kujichagulia (autodétermination), Ujima (travail collectif et responsabilité), Ujamaa (économie coopérative), Nia (but), Kuumba (créativité) et Imani (foi).

Le Nguzo Saba est représenté par un bougeoir avec sept bougies appelé kinara. Chaque soir, une de ces bougies est allumée. Les bougies sont de la même couleur que le drapeau de Kwanzaa : le noir représente le peuple, le rouge sa lutte et le vert son espoir.

De grandes célébrations de Kwanzaa ont lieu chaque année dans tout le pays, notamment à Los Angeles, Atlanta et Detroit. Ces événements comportent souvent des conteurs, de la musique et de la danse.

Bell a déclaré que le thème du festival Kwanzaa de cette année à Richmond est la « connaissance de soi » et qu’un descendant africain sera sélectionné en tirant au sort un nom dans un bocal à poissons pour gagner un test ADN gratuit afin de savoir d’où il vient.

« L’intention est que cela dure 365 jours par an »

La fête est également célébrée dans les foyers, souvent en mettant l’accent sur les enfants, car ils sont essentiels à la survie de la culture et au développement de la communauté. Ce concept d’enfants et de l’avenir qu’ils incarnent est souvent représenté symboliquement par le maïs.

« L’intention est que cela dure 365 jours par an », a déclaré Bell. « Le besoin de principes et la valeur de renforcement des principes ne disparaissent pas le 2 janvier. »

Les fêtes de famille sont également l'occasion d'offrir des cadeaux et de partager des plats afro-américains et panafricains, avec pour point d'orgue le Karamu, un festin composé de plats de toute la diaspora africaine. Les repas typiques comprennent des plats de base de la cuisine du sud comme la tarte aux patates douces ou des plats populaires d'Afrique comme le riz jollof.

Les activités qui se déroulent sur sept jours visent à réaffirmer les liens communautaires, à commémorer le passé et à renouveler l'engagement envers les idéaux culturels africains importants. Cela peut inclure la danse, la lecture de poésie, l'hommage aux ancêtres et l'allumage quotidien du kinara.