20 migrants meurent dans un naufrage au large de la Tunisie

Les autorités tunisiennes ont récupéré les corps de 20 personnes qui semblaient s'être noyées après un naufrage au large de la côte méditerranéenne du pays, près d'un point de départ populaire pour les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe par bateau.

La Garde nationale du pays a déclaré dans un communiqué mercredi que les membres des garde-côtes dépêchés sur le navire en train de couler ont secouru cinq personnes et récupéré les corps de 20 autres à 24 kilomètres au large des côtes au nord de Sfax. Le littoral se trouve à environ 130 kilomètres de l'île italienne de Lampedusa.

La Garde nationale a déclaré qu'elle continuait à rechercher les personnes disparues et n'a pas indiqué combien pouvaient être à bord lorsque le navire est parti.

Avec l'aide de l'Europe, les autorités tunisiennes ont renforcé la surveillance de leurs frontières pour prévenir les décès en mer et lutter contre les passeurs et les migrants traversant illégalement vers le sud de l'Europe. Pourtant, des noyades et des cadavres échoués sur le rivage sont régulièrement signalés, notamment la semaine dernière, lorsque les autorités ont retrouvé les corps de neuf personnes qui semblaient s'être noyées en mer le long de la même partie du littoral.

Les bateaux en fer que les migrants et les passeurs utilisent pour tenter de traverser la Méditerranée sont souvent inutilisables. Bien qu'il n'existe pas de décompte officiel, des groupes internationaux et des ONG tunisiennes estiment que des centaines de personnes ont péri en mer cette année.

L'agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, estime que plus de 1 100 personnes sont mortes ou ont disparu en Méditerranée centrale au large des côtes tunisiennes et libyennes. Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux estime qu'entre 600 et 700 personnes sont mortes ou ont disparu au large des côtes tunisiennes.

Plus de 19 000 migrants ont embarqué depuis la Tunisie et sont arrivés en Italie cette année, dont beaucoup ont ensuite demandé l'asile, selon le HCR. C'est bien moins que les plus de 96 000 personnes qui ont fait le voyage à la même période en 2023. La majorité de ceux qui sont arrivés en Italie en 2024 sont originaires du Bangladesh, de Tunisie et de Syrie.

Il n'existe pas de chiffres officiels concernant les migrants en Tunisie. Cependant, des milliers d'entre eux vivent dans des camps de fortune au milieu des oliviers près du littoral de Sfax.